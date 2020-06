McKennie will Protest fortsetzen und nimmt Strafen in Kauf

Gelsenkirchen (SID) - US-Nationalspieler Weston McKennie will seinen Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus fortsetzen und auch mögliche Strafen in Kauf nehmen. Er werde dem getöteten Afroamerikaner George Floyd weiter "meine Anerkennung zollen", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 dem US-Magazin Forbes: "Wenn ich die Konsequenzen dafür tragen muss, dass ich meine Meinung äußere, meine Gefühle äußere, für das aufstehe, an das ich glaube, dann muss ich das tun."

Weston McKennie will weiter gegen Rassismus kämpfen © SID

McKennie berichtete, dass Schiedsrichter Felix Zwayer ihn während des Spiels aufgefordert habe, die Armbinde mit der Aufschrift "Justice for George" abzunehmen. Er habe sich geweigert. "Es gibt eine Regel in der Liga, dass du keine politischen Botschaften verbreiten sollst. Wenn du dies wirklich als politische Botschaft sehen willst, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll", erklärte der 21-Jährige: "Die Liga predigt immer: Sag nein zu Rassismus. Also dachte ich, das wäre kein Problem."

McKennie kündigte an, über die sozialen Netzwerke ein Video zu verbreiten, in dem Polizeigewalt gegen Schwarze zu sehen sei. Darin sollen auch andere Sportler zu Wort kommen. Der Schalker hatte wie mehrere andere Bundesligaprofis am Pfingstwochenende Gerechtigkeit für Floyd gefordert. Der 46-Jährige war vor einer Woche in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz zu Tode gekommen. Die Tat löste Proteste in vielen US-Städten aus, es kam zu schweren Krawallen.