Mchitarjan führt Armenien zum Sieg - Prosinecki tritt zurück

Jerewan (SID) - Henrich Mchitarjan hat der Fußball-Nationalmannschaft Armeniens die Chance auf einen EM-Startplatz erhalten. Der frühere Profi von Borussia Dortmund führte sein Team am Sonntag in Jerewan mit zwei Toren und einer Vorlage gegen Bosnien-Herzegowina zu einem 4:2 (1:1), die Armenier sind in der Qualifikationsgruppe J damit nun Dritter (6 Spiele/9 Punkte).

Für Bosnien hingegen wird es ganz schwer, Nationaltrainer Robert Prosinecki legte umgehend sein Amt nieder. Favoriten auf die beiden EM-Tickets bleiben Italien (5/15) und Finnland (5/12).