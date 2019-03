Medien: 2. Liga stimmt am 21. März über Videobeweis ab

Frankfurt/Main (SID) - Die 2. Fußball-Bundesliga soll am 21. März über die Einführung des Videobeweises abstimmen. Das berichtet die Sport Bild. Aktuell läuft noch die sogenannte "Offline"-Testphase, in der keine Eingriffe der Video-Assistenten in das Spielgeschehen möglich sind. Die Fußball-Bundesliga hatte den Videobeweis bereits zur Saison 2017/18 eingeführt.

Kommt der Videobeweis bald auch in die 2. Bundesliga? © SID

Stimmt eine Mehrheit der 18 Zweitligisten für die Einführung soll das Video-Kontrollzentrum der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Köln ausgebaut werden. Statt sechs könnte es dann zehn Arbeitsstationen geben.