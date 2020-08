Medien: Atletico Madrid findet vor Leipzig-Duell keine Testgegner

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Atletico Madrid hat in der Vorbereitung auf das Champions-League-Viertelfinale gegen RB Leipzig mit Problemen zu kämpfen. Nach übereinstimmenden Medienberichten fand das Team von Trainer Diego Simeone keine Testspielgegner und muss nun intern für den Ernstfall proben. Das Duell zwischen Leipzig und Atletico findet am 13. August (21.00 Uhr) in Lissabon statt.