Medien: BVB-Stürmer Isak wechselt nach San Sebastian

Dortmund (SID) - Der schwedische Angreifer Alexander Isak kehrt trotz einer überragenden Rückserie bei Willem II Tilburg in der niederländischen Fußball-Ehrendivision nicht zu Vizemeister Borussia Dortmund zurück. Nach spanischen Medienberichten wechselt der 19-Jährige zu Real Sociedad San Sebastian.

Sorgte bei Willem II für Furore: Alexander Isak © SID

Der BVB verlangt für den Teenager zehn Millionen Euro Ablöse. Isak soll in Kürze den Medizincheck bei den Basken absolvieren.

Für Tilburg erzielte der Skandinavier in 29 Pflichtspielen 19 Treffer. Im Januar 2017 war der Schwede für 8,6 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna zu den Schwarz-Gelben gewechselt, allerdings konnte er sich im Profikader nicht durchsetzen.

In Tilburg hingegen zeigte Isak als Leihspieler seine Torjäger-Qualitäten und stand zuletzt sogar im Kader der schwedischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Beim 0:3 in Madrid gegen Spanien am Montagabend wurde Isak in der 82. Minute eingewechselt.