Medien: BVB reist ohne Götze und Alcacer nach Berlin

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für das schwere Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl zwei weitere prominente Ausfälle verkraften. Laut übereinstimmenden Medienberichten traten Offensivspieler Mario Götze und Stürmer Paco Alcacer den Flug nach Berlin am Freitag nicht an. Bereits am Donnerstag hatte der BVB den Ausfall von Mittelfeldspieler Axel Witsel bekannt gegeben.

Götze und Alcacer fehlen wahrscheinlich in Berlin © SID

Aus welchem Grund Götze und Alcacer in Berlin nicht dabei sind, ist nicht bekannt. Beide sollen sich im Abschlusstraining verletzt haben. Der Belgier Witsel hatte laut Trainer Lucien Favre einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten.