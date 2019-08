Medien: Balotelli kehrt nach Italien zurück

Köln (SID) - Fußball-Star Mario Balotelli kehrt offenbar nach Italien zurück. Wie italienische Medien berichten, soll der 29-Jährige in seiner Heimat beim Aufsteiger Brescia Calcio einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben.

Balotelli soll bei Brescia Calcio unterschrieben haben © SID

Das Gehalt des als Skandalnudel bekannten 36-maligen Nationalspielers, dessen Vertrag bei Olympique Marseille zum Saisonende ausgelaufen war, liege demnach bei 2,5 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 500.000 Euro. Am Donnerstag soll der Transfer des Deutschland-Schrecks, der beim 2:1 im EM-Halbfinale 2012 beide Tore der Squadra Azzurra erzielte hatte, offiziell vermeldet werden.