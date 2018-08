Medien: Barca-Stürmer Alcacer vor Leihe nach Dortmund

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist bei der Suche nach einem Mittelstürmer offenbar fündig geworden. Wie El Mundo Deportivo berichtete, steht Nationalspieler Paco Alcacer vom spanischen Meister FC Barcelona unmittelbar vor einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben. Laut der Sporttageszeitung sind sich beide Klubs über eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption einig.

Paco Alcacer steht vor dem Sprung zum BVB © SID

Der 24-Jährige war 2016 vom Ligarivalen FC Valencia zum Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen gewechselt. Der 13-malige spanische Nationalspieler stand allerdings oft im Schatten der Superstars Lionel Messi und Luis Suarez, in 50 Pflichtspielen für Barca erzielte er 15 Tore. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, die Ablöse ist auf 100 Millionen Euro festgeschrieben.

Laut Mundo Deportivo würde Alcacer, der den Sprung in Spaniens Kader für die WM in Russland verpasst hatte, einen Verbleib in La Liga vorziehen. Dortmund soll allerdings der einzige Interessent sein, der das volle Gehalt des 1,75 m großen Angreifers übernehmen möchte.

Das Sturmzentrum war in der Saisonvorbereitung die Problemposition beim BVB. Nach dem Abgang von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal im vergangenen Januar wurde zunächst der Belgier Michy Batshuayi für ein halbes Jahr ausgeliehen. Eine Verlängerung des Deals scheiterte ebenso wie ein Kauf, der WM-Dritte wechselte Anfang August zur Leihe vom FC Chelsea nach Valencia. Bei Vize-Weltmeister Mario Mandzukic (Juventus Turin) fing sich Dortmund einen Korb ein.

Derzeit ist das schwedische Sturmtalent Alexander Isak (18) der einzige nominelle Mittelstürmer im Kader des Champions-League-Teilnehmers. Zuletzt mussten unter anderem die Nationalspieler Marco Reus und Mario Götze im Sturmzentrum aushelfen.