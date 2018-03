Medien: Bauermann verlässt Würzburg im Sommer

Würzburg (SID) - Trainer Dirk Bauermann wird den Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg laut Medienberichten im Sommer verlassen. Der frühere Bundestrainer soll bereits einen Auflösungsvertrag unterschrieben haben. Der Bundesligist wollte sich auf SID-Anfrage nicht zu dem Gerücht äußern.

Wird Würzburg wohl den Rücken kehren: Dirk Bauermann © SID

Der 57-jährige Bauermann hatte den Chefposten in Würzburg am 31. Dezember 2016 übernommen. Derzeit kämpft das Team in der Bundesliga um die Qualifikation für die Play-offs. Nach der Niederlage gegen ratiopharm Ulm (74:91) am Samstag liegen die Würzburger auf dem zehnten Tabellenplatz.