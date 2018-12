Medien: Bayern erhöht Angebot für Chelseas Hudson-Odoi

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München will den englischen U19-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea offenbar mit Nachdruck an die Isar holen. Wie der Sender Sky Sports UK berichtet, sollen die Münchner ein zweites Angebot in Höhe von 20 Millionen Pfund (22,2 Millionen Euro) für den 18 Jahre alten Flügelspieler abgegeben haben.

Die Bayern wollen Callum Hudson-Odoi an die Isar locken © SID

Am Samstag hatten die Londoner laut englischen Medien ein Angebot über 13 Millionen Pfund (14,4 Millionen Euro) für Hudson-Odoi erhalten, dieses aber abgelehnt. Eine Antwort der Blues auf die zweite Offerte steht nach dem Bericht des Senders noch aus.

Hudson-Odoi besitzt bei Chelsea einen Vertrag bis 2020. Nach Informationen der Daily Mail und Sky soll auch Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund interessiert sein. Chelsea will sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption sichern, sollte Hudson-Odoi, der in der Premier League bislang kaum zum Einsatz kam, verkauft werden.

Für die Rückrunde hat der FC Bayern bereits den 18 Jahre alten Kanadier Alphonso Davies verpflichtet. Die Ablösesumme für den Angreifer beträgt 11,5 Millionen Euro, kann sich aber noch bis auf 19,3 Millionen Euro erhöhen.