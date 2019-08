Medien: Bayern vor Verpflichtung von Gladbachs Cuisance

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des Franzosen Michael Cuisance (20) von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach. Das berichten Sky und der kicker übereinstimmend. Demnach soll sich die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen.

Michael Cuisance verlässt Gladbach womöglich noch © SID

Cuisance war im Sommer 2017 von der AS Nancy an den Niederrhein gewechselt. Der hoch veranlagte Spielgestalter kam bei den Fohlen aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt kommt Cuisance bislang auf 39 Pflichtspiele, in denen er drei Vorlagen beisteuerte.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte erst am Donnerstag einen Abgang von Cuisance nicht mehr ausgeschlossen. "Wir haben viele Gespräche mit ihm selbst und seinem Management geführt. Jetzt müssen wir abwarten, was noch passiert", sagte Eberl: "Es ist alles offen."