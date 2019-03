Medien: Bayern will mit Lewandowski vorzeitig verlängern

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München will offenbar vorzeitig mit Star-Stürmer Robert Lewandowski verlängern. Wie die Sport Bild berichtet, wolle der Klub den Polen, dessen Vertrag bis 2021 läuft, noch zwei Jahre länger an sich binden. Hintergrund der Überlegungen ist nach Angaben des Blattes der Wechsel-Poker um Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig. Lewandowski soll durch den neuen Vertrag das Vertrauen der Bosse demonstriert werden.

Robert Lewandowski spielt seit 2014 in München © SID

Das Interesse der Bayern an Werner wurde in den vergangenen Wochen in mehreren Medien kolportiert. Zuletzt hatte die Sport Bild eine Einigung zwischen den Münchnern und Werners Berater Karlheinz Förster vermeldet, die RB-Trainer Ralf Rangnick dementierte. Werners Kontrakt in Leipzig ist bis 2020 datiert, die Sachsen wollen ihn jedoch auf jeden Fall in diesem Sommer verkaufen, falls er nicht verlängert.

Für Lewandowski wäre eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei Bayern ein Zeichen, dass Werner nicht als sein unmittelbarer Nachfolger und Konkurrent gedacht ist. Der 23 Jahre alte Offensivmann könnte vielmehr als Ergänzung an die Isar wechseln und beispielsweise auf dem Flügel oder zusammen mit Lewandowski als hängende Spitze fungieren.