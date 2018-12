Medien: Bundesliga-Start 2019/20 am 16. August

Frankfurt/Main (SID) - Die Saison 2019/20 der Fußball-Bundesliga soll am 16. August beginnen. Das berichtet das Fachmagazin kicker vor der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag in Frankfurt, wo der Rahmenterminkalender verabschiedet werden dürfte. Die neue Spielzeit würde damit neun Tage früher beginnen als die laufende Saison, die wegen der WM in Russland später gestartet war.