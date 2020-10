Medien: Cavani wechselt von PSG zu ManUnited

Köln (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United verstärkt sich offenbar mit dem uruguayischen Nationalspieler Edinson Cavani. Der 33-Jährige soll bei ManUnited angeblich einen Zweijahresvertrag erhalten. Das berichten britische Medien übereinstimmend.

Edison Cavani steht vor einem Wechsel zu ManU © SID

Der Vertrag des Torjägers bei PSG, Klub von Trainer Thomas Tuchel, war ausgelaufen. Schon am Sonntag wurde Cavani in Manchester erwartet, um letzte Details zu klären.

Am Samstag waren auch erneute Spekulationen um Dortmunds englischen Nationalspieler Jadon Sancho in der britischen Presse aufgetaucht, wonach der 20-Jährige doch vor einem Wechsel nach Old Trafford stehe. BVB-Sportdirektor Michael Zorc dementierte allerdings energisch und verwies "zum 27. Mal" auf die klare Ansage des Klubs, Sancho derzeit nicht transferieren zu wollen.