Medien: DFB-Team testet in der Schweiz

Düsseldorf (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich im Fall der erfolgreichen EM-Qualifikation offenbar bei einem Länderspiel in der Schweiz den Feinschliff holen. Wie der Blick am Dienstag berichtet, soll die Begegnung Anfang Juni in Basel ausgetragen werden. Einzige Einschränkung: Sollten beide Mannschaften bei der EM (12. Juni bis 12 Juli) in der Gruppe aufeinandertreffen, findet das Spiel nicht statt. Eine Bestätigung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es zunächst nicht.

Löw und die DFB-Elf testen angeblich gegen die Schweiz © SID

Das EM-Trainingslager findet ab Ende Mai im österreichischen Seefeld statt. Insgesamt sind im Vorfeld des Turniers zwei Länderspiele geplant. Im März wird es ebenfalls zwei Begegnungen geben. Spanische Medien hatten zuletzt übereinstimmend berichtet, dass die DFB-Auswahl in Madrid oder Sevilla gastiert.