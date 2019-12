Medien: Deschamps bleibt bis 2022 Trainer von Weltmeister Frankreich

Paris (SID) - Frankreich will mit Trainer Didier Deschamps seinen Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar erfolgreich verteidigen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP hat der nationale Verband FFF den Vertrag mit dem 51 Jahre alten Coach vorzeitig bis Dezember 2022 verlängert.

Vertrag wohl bis 2022 verlängert: Didier Deschamps © SID

Deschamps, der 1998 im eigenen Land die Equipe Tricolore als Kapitän zum WM-Titel geführt hat, löste 2012 Laurent Blanc als französischen Nationaltrainer ab. Am Dienstagnachmittag soll die Vertragsverlängerung offiziell in der Verbandszentrale in Paris verkündet werden.