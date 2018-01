Medien: Dortmund holt Top-Talent Gomez

Dortmund (SID) - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat sich offenbar das nächste Top-Talent geangelt. Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten wechselt Offensivspieler Sergio Gomez mit sofortiger Wirkung vom FC Barcelona zum Fußball-Bundesligisten. Die Ablösesumme für den 17-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll drei Millionen Euro betragen.

Spielt vielleicht bald für den BVB: Sergio Gomez © SID

Barcelonas Vereinssprecher Guillermo Amor bestätigte am Sonntagabend das Interesse des BVB an Gomez. Jedoch müsse man noch abwarten, "wie sich die Sache entwickelt", sagte der 50-Jährige bei Movistar Plus: "Der Spieler hat ja noch einen Vertrag bei uns."