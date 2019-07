Medien: Frankfurt holt Weltmeister Durm

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Erik Durm. Laut bild.de soll der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 im Fall des bestandenen Medizinchecks beim Trainingsauftakt der Hessen am Mittwoch vorgestellt werden.

Erik Durm steht vor einem Wechsel nach Frankfurt © SID

Durm ist derzeit vereinslos. Der Ex-Nationalspieler hatte dem Premier-League-Absteiger Huddersfield Town mitgeteilt, dass er nicht in der 2. Liga spielen will. Der Linksverteidiger stand von 2012 bis 2018 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Beim WM-Triumph 2014 war Durm ohne Einsatz geblieben.