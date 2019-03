Medien: Früherer Schwimmstar Rogan wird Mentalcoach bei Israels Fußball-Nationalteam

Tel Aviv (SID) - Der frühere österreichische Schwimmstar Markus Rogan (36) erweitert den österreichischen Betreuerstab bei Israels Fußball-Nationalmannschaft. Der zweimalige Olympia-Silbermedaillengewinner von Athen 2004 ist für die israelische Auswahl künftig als Mentaltrainer tätig. Das berichtet der Kurier.

Teamchef Andreas Herzog, der sich in der Bundesliga als Profi vor allem bei Werder Bremen einen Namen gemacht hatte, arbeitet in Israel bereits mit zwei weiteren Landsleuten zusammen.

Israel ist am kommenden Sonntag und am 10. Oktober Österreichs Gegner in der EM-Qualifikation.