Medien: Gebrselassie als Äthiopiens Leichtathletik-Boss zurückgetreten

Addis Abeba (SID) - Äthiopiens Leichtathletik-Idol Haile Gebrselassie ist offenbar als Präsident des nationalen Verbandes zurückgetreten. Der regierungsnahe Sender FBC zitierte am Montag aus dem Rücktrittsschreiben des 45 Jahre alten Olympiasiegers.

Gebrselassie trat als Leichtathletik-Boss zurück © SID

In dem Brief begründete Gebrselassie seine Demission nach rund zweijähriger Amtszeit mit "schädlichen Auswirkungen eines unprofessionellen Zwischenfalls" bei einer Veranstaltung am vergangenen Wochenende. Weitere Hintergründe zum Auslöser des Rücktritts gab die Langstrecken-Ikone nicht an. Seinem Brief zufolge soll Olympiasiegerin Derartu Tulu seine Nachfolge übernehmen.

Gebrselassie prägte von Mitte der 90er Jahre an fast eine Dekade lang das Geschehen auf der Langstrecke. Neben seinen Olympiasiegen bei den Spielen 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney holte der frühere Weltrekordler von 1993 bis 1999 ebenfalls über 10.000 m vier WM-Titel nacheinander.