Medien: Harit kehrt ins Schalker Mannschaftstraining zurück

Gelsenkirchen (SID) - Amine Harit (21) vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 kehrt am Montag ins Mannschaftstraining seines Klubs zurück. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Sportvorstand Christian Heidel. Harit, der mit Marokko an der WM in Russland teilgenommen hatte, wurde am 29. Juni in Marrakesch in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt.

Marokkos Nationalspieler Harit bald wieder bei Schalke © SID

Daraufhin wurde Harit zunächst die Ausreise verweigert, laut marokkanischen Medien droht ihm in seiner Heimat eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Das Strafmaß liegt zwischen drei Monaten und fünf Jahren.