Medien: Hasenhüttl neuer Teammanager in Southampton

Southampton (SID) - Der ehemalige Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl wird offenbar neuer Teammanager des englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 51-Jährige mit den "Saints" auf einen Vertrag bis 2021 geeinigt und wird noch in dieser Woche vorgestellt. Hasenhüttl wird damit der erste Premier-League-Trainer aus Österreich.

Steht vor Engagement in Southampton: Ralph Hasenhüttl © SID

Im Mai hatten sich Hasenhüttl und Leipzig auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Coach hatte RB zuvor unter anderem als Vizemeister in die Champions League geführt. Zuletzt war Hasenhüttl auch immer wieder in Zusammenhang mit Bayern München und Bayer Leverkusen genannt worden.

Derzeit ist Southampton nach 14 Spieltagen mit nur einem Sieg Tabellen-18. Am Montag hatte sich der Klub nach nur neun Monaten von Teammanager Mark Hughes, Ex-Bundesliga-Profi von Bayern München, getrennt. Bereits am Mittwoch steht das Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion an.