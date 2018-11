Medien: Hertha holt Brasilianer Felipe Lima im Winter

Joao Pessoa (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat offenbar den ersten Winter-Neuzugang unter Vertrag genommen. Wie das brasilianische TV-Format Globo Esporte berichtete, wechselt Innenverteidiger Felipe Lima von Spartax Joao Pessoa FC zum Hauptstadtklub. Dort unterschrieb der 19-Jährige dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag, der dem Medium vorliegt.

Hertha verpflichtet Felipe Lima im Winter © SID

Lima absolvierte in der aktuellen Saison sechs Spiele für Spartax in der 2. Division der Staatsmeisterschaft von Paraiba. "Ich habe hier in Paraiba gespielt, aber hatte nie die Unterstützung, um einen Schritt nach vorne zu machen. Gott sei Dank sind diese Menschen in mein Leben getreten", wurde Lima von Globo Esporte zitiert: "Ich orientiere mich an Thiago Silva. Er ist ein großartiger Spieler."