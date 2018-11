Medien: Hockey-Spitzenklub Uhlenhorster HC droht Insolvenz

Hamburg (SID) - Dem Hamburger Hockey-Spitzenklub Uhlenhorster HC droht die Insolvenz. Dies berichtete das Hamburger Abendblatt am Mittwoch. Der Grund für den drohenden Finanz-K.o. des mehrmaligen Europacupsiegers ist laut der Zeitung eine Nachforderung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Höhe von 245.000 Euro.

Hockey: Dem Uhlenhorster HC droht das Aus © SID

"Die Aufforderung, den Betrag zu zahlen, kann in den nächsten Tagen eintreffen", zitiert das Abendblatt Präsident Horst Müller-Wieland aus einem Brief an die Mitglieder: "Wir wären dann bilanziell überschuldet und zahlungsunfähig und auf gut Deutsch insolvent! Man muss es leider so krass auf den Punkt bringen."

Gegen den Bescheid der DRV, der Zahlungen im Bereich der Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung für die Jahre 2012 bis 2018 vorsieht, hat der UHC laut des Berichts Widerspruch eingelegt und die Aussetzung der Vollziehung beantragt.

Dennoch wolle Müller-Wieland auf der Mitgliederversammlung am 30. November um eine finanzielle Unterstützung bitten. 199 Euro soll demnach jedes aktive Mitglied zahlen, Familien mit mehr als einem Kind mit maximal 600 Euro belastet werden. "Die Bitte, diese gemeinsame Rettungsaktion mitzutragen, fällt uns sehr schwer. Sie ist allerdings alternativlos", schrieb das 63 Jahre alte Vereinsoberhaupt.