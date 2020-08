Medien: Ibrahimovic unterzeichnet Vertragsverlängerung bis 2021 bei Mailand

Rom (SID) - Zlatan Ibrahimovic hat am Montag seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand bis 2021 verlängert. Der 38 Jahre alte schwedische Superstar soll einen Einjahresvertrag unterschrieben haben, der ihm im kommenden Jahr sieben Millionen Euro einbringen soll. Dies berichteten italienische Medien übereinstimmend. Der Stürmer war am Samstag in Mailand gelandet und hatte sich einem Coronatest unterzogen.

Bleibt dem AC Mailand erhalten: Zlatan Ibrahimovic © SID

Im Januar war er zu dem Verein zurückgekehrt, mit dem er 2011 die Meisterschaft und den italienischen Supercup gewonnen hatte. Neben den Journalisten hatten mehrere Fans den Stürmer am Flughafen begrüßt. "Ich kehre zu einem Klub zurück, bei dem ich mich zu Hause fühle. Wir haben in den letzten sechs Monaten Fortschritte gemacht, doch wir haben nichts gewonnen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit harter Arbeit und Opferbereitschaft unsere Ziele zu erreichen", sagte der Schwede.

Zudem hoffe er darauf, dass in der kommenden Saison, die am 19. September startet, auch wieder Fans bei den Spielen zugelassen werden.