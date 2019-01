Medien: Inter will Özil im Tausch mit Perisic verpflichten

Mailand (SID) - Der ehemalige Champions-League-Siege Inter Mailand will angeblich den 2014er-Weltmeister Mesut Özil (30) vom FC Arsenal verpflichten. Dazu soll der kroatische Vize-Weltmeister Ivan Perisic (29) im Tausch zu den Gunners wechseln. Dies berichtete der Corriere dello Sport.

Ex-Nationalspieler Özil ist bei den Londonern in dieser Saison aufs Abstellgleis geraten und meistens Bankdrücker, am Dienstag allerdings wurde Özil von Teammanager Unai Emery erstmals seit dem 26. Dezember in die Startelf der Gunners beim Ligaspiel gegen Cardiff City berufen. Zudem lief der Spielmacher mit der Kapitänsbinde auf.

Inter ist seit Längerem an Özil interessiert. Ein Hindernis könnte allerdings das bisherige Gehalt von Özil bei Arsenal sein, denn er verdient das Doppelte von dem, was Ex-Bundesliga-Profi Perisic bei Inter einstreicht.

Verhandelt wird über ein gegenseitiges Ausleihgeschäft bis zum Saisonende mit einer anschließenden Kaufoption für Perisic in Höhe von 40 Millionen Euro, berichtete das Blatt. Perisic, der bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden hat, war 2015 für 19 Millionen Euro Ablöse zu Inter gewechselt.

Özil hatte vor Jahresfrist seinen Kontrakt bei den Kanonieren bis 2021 verlängert. Angeblich soll er pro Woche 400.000 Euro beim Traditionsklub einstreichen.