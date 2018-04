Medien: Juve gibt Can einen Fünf-Jahres-Vertrag

Turin (SID) - Italiens Fußball-RekordmeisterJuventus Turin will den derzeit verletzten Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausstatten. Laut Gazzetta dello Sport wird Juve noch diese Woche den Kontrakt mit dem 24-Jährigen perfekt machen. Die Saison in der Premier League ist für den Ex-Münchner und -Leverkusener wegen hartnäckigen Rückenproblemen bereits gelaufen.

Im Visier von Juventus Turin: Emre Can © SID

Per annum soll der Allroundspieler bei der alten Dame künftig sechs Millionen Euro kassieren. Bei Juve stehen zurzeit auch die Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes unter Vertrag. Seit Monaten bemüht sich der Turiner Klub um Can, der als Wunschspieler von Coach Massimiliano Allegri gilt.