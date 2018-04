Medien: Kahun-Wechsel zu den Blackhawks fix

München (SID) - Der Wechsel von Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun (22) vom deutschen Meister Red Bull München zum NHL-Klub Chicago Blackhawks ist offenbar perfekt. Wie die Sport Bild am Samstag berichtet, hat der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang einen Zweijahresvertrag beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger unterschrieben.

DEL-Champion Kahun steht vor einem Wechsel in die NHL © SID

"Ich hatte zwei große Träume. Erstens: bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Zweitens: in der NHL zu spielen", sagte Kahun, hinter dessen Einsatz bei der anstehenden WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) wegen einer Handverletzung noch ein Fragezeichen steht. "Den ersten Traum habe ich mir im Februar in Pyeonchang erfüllt, gekrönt durch die sensationelle Silbermedaille. Nun geht auch der zweite Traum in Erfüllung. Ich bin rundum glücklich."

Vor vier Jahren war Kahun nach seiner Juniorenzeit in Kanada beim Draft von keinem Klub ausgewählt worden. Der Mittelstürmer ist nun fest davon überzeugt, dass er sich in der stärksten Eishockey-Liga der Welt durchsetzen kann: "Die Zeiten, wo nur große, kräftige Stürmer in der NHL gefragt waren, sind vorbei. Der Trend geht zu kleinen, wendigen Spielern. Ich traue mir den Sprung zu."

Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), hatte Kahun bereits nach dem Olympia-Finale gegen Russland (3:4) geadelt: "Er ist ein Weltklassespieler, der in jeder Liga spielen kann."