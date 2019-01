Medien: Kevin-Prince Boateng vor Wechsel nach Barcelona

Barcelona (SID) - Beim spanischen Double-Gewinner FC Barcelona deutet sich angeblich eine große Transfer-Überraschung an. Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng soll laut Sky Sport Italia einem Wechsel zum Tabellenführer der Primera Division stehen. Der 31-Jährige soll demnach vom italienischen Erstligisten US Sassuolo bis zum Saisonende mit Kaufoption an die Katalanen ausgeliehen werden.

Seit dem Sommer in Sassuolo: Kevin-Prince Boateng © SID

Der Halbbruder von Jerome Boateng war im vergangenen Sommer vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach Sassuolo gewechselt, sein Vertrag dort läuft bis 2021. In der laufenden Spielzeit kam er als Angreifer in 13 Einsätzen auf vier Tore und zwei Vorlagen. Boateng kennt die Liga bereits von seiner Zeit bei UD Las Palmas auf Gran Canaria zwischen 2016 und 2017.