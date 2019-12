Medien: Khedira unterzieht sich Knie-Operation

Köln (SID) - Rio-Weltmeister Sami Khedira unterzieht sich wegen anhaltender Knie-Probleme einer Operation. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wird der Eingriff am Mittwoch in Augsburg vorgenommen.

Sami Khedira (r.) wird wohl einen Monat ausfallen © SID

Voraussichtlich wird der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Monat ausfallen, Khediras Comeback soll am 5. Januar 2020 gegen Cagliari Calcio erfolgen. Khedira hatte sich einen Stammplatz im Starensemble von Trainer Maurizio Sarri erkämpft, dieser hatte den Ex-Stuttgarter in zwölf von 14 Saisonspielen in der Serie A eingesetzt. Außerdem war Khedira bei allen fünf bisherigen Champions-League-Spielen dabei, viermal stand er dabei in der Startformation.