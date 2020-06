Medien: Kiel erhält Meisterschale am Donnerstag

Hamburg (SID) - 44 Tage nach dem "Titelgewinn" in der Handball-Bundesliga erhält der THW Kiel offenbar die Meisterschale. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Liga-Präsident Uwe Schwenker den Zebras die Trophäe am Donnerstag in der heimischen Arena überreichen – mit Mundschutz und Handschuhen. Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Saison am 21. April abgebrochen worden, der Tabellenführer aus Kiel wurde zum Meister gekürt.

Kiel könnte von einem Saisonabbruch profitieren © SID

Am Donnerstag soll die Schale zunächst von einer Delegation des entthronten Titelträgers SG Flensburg-Handewitt mit dem Mannschaftsbus nach Eckernförde, gelegen zwischen den beiden Handball-Hochburgen, gebracht werden. Dort werde Ministerpräsident Daniel Günther die Schale in Empfang nehmen, ehe es zur Ehrung in die Landeshauptstadt geht.