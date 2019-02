Medien: Klinsmann bei RTL als Lehmann-Nachfolger im Gespräch

Köln (SID) - Der frühere Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist beim TV-Sender RTL als neuer Länderspiel-Experte im Gespräch. Das berichtete die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach soll Klinsmann bei den Kölnern den bisherigen Fachmann Jens Lehmann ablösen, nachdem der Vertrag des ehemaligen Nationaltorwarts ausgelaufen ist und der Keeper in der Vorwoche als Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg angeheuert hat.

Als RTL-Experte im Gespräch: Jürgen Klinsmann © SID

RTL-Sportchef Manfred Loppe bestätigte vor der Übertragung aller zehn Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr (acht EM-Qualifikationsspiele) Personalüberlegungen im Haus. "Wir sind in Gesprächen", sagte Loppe in der Bild.

Klinsmann ist seit seinem Aus als US-Nationalcoach im November 2016 ohne feste Aufgabe im Fußball. Erfahrungen als TV-Experte sammelte der ehemalige Welt- und Europameister schon bei der englischen BBC und anderen Sendern. Bei der WM-Endrunde 2010 in Südafrika war der 54-Jährige auch schon einmal für RTL aktiv.

Lehmann analysierte seit 2014 Länderspiele des deutschen Teams für RTL. Der 49-Jährige, der zu Klinsmanns Zeit als Bundestrainer für die Heim-WM 2006 zur Nummer eins befördert worden war, hatte zuvor vier Jahre als Experte bei Sky gearbeitet.