Medien: Labbadia hört im Sommer in Wolfsburg auf

Wolfsburg (SID) - Trainer Bruno Labbadia (53) wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg offenbar nicht verlängern. Der 53-Jährige hört im Sommer bei den Niedersachsen auf, dies teilte der Trainer seiner Mannschaft nach Informationen der Bild-Zeitung am Dienstag mit. Der Klub wollte den Bericht auf SID-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Bruno Labbadia wird Medien zufolge in Wolfsburg aufhören © SID

Labbadia arbeitet seit dem 20. Februar 2018 in Wolfsburg und führte das abstiegsbedrohte Team in der vergangenen Saison über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit zählt der VfL wieder zum Kreis der Europacup-Anwärter. Zuletzt hatte es allerdings Berichte über Dissonanzen zwischen Labbadia und Wolfsburgs Sportvorstand Jörg Schmadtke gegeben.