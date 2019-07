Medien: Leonard geht zu den Clippers - auch George kommt

Los Angeles (SID) - NBA-Superstar Kawhi Leonard (28) verlässt die Toronto Raptors nach dem historischen Titelgewinn in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und schließt sich den Los Angeles Clippers an. Außerdem haben sich die Kalifornier in Paul George von Oklahoma City Thunder einen weiteren Hochkaräter gesichert. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Transferhammer: Leonard wechselt zu den L.A. Clippers © SID

Leonard hatte als wertvollster Spieler (MVP) der Finals großen Anteil daran, dass Toronto als erstes kanadisches Team Champion wurde. Jetzt unterschreibt er in L.A. einen Maximalvertrag, für vier Jahre zahlt die Franchise 142 Millionen Dollar (126 Millionen Euro). Der Free Agent schlug Angebote der Raptors und der L.A. Lakers aus.

Für Nationalspieler Dennis Schröder ist der Deal eine schlechte Nachricht. Sein Klub verliert in George den besten Spieler der abgelaufenen Saison. Allerdings bekommt OKC eine Menge für den sechsmaligen Allstar: Shai Gilgeous-Alexander und Danilo Gallinari sollen nach Oklahoma wechseln, dazu ist von fünf Erstrunden-Draftpicks die Rede.

Toronto hatte Titelverteidiger Golden State Warriors im Play-off-Finale vor allem dank Leonard mit 4:2 bezwungen. Der zweimalige Final-MVP war vor der vergangenen Spielzeit von den San Antonio Spurs nach Toronto gegangen. Mit den Spurs hatte der Small Forward 2014 den Titel geholt.