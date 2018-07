Medien: Löw bleibt Bundestrainer

Köln (SID) - Joachim Löw bleibt trotz des historischen WM-Debakels nach Informationen der Bild und der Sport Bild Bundestrainer. Das vermeldeten beide Medien am Dienstag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Löw trotz des blamablen Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM in Russland das Vertrauen ausgesprochen.

Nächste Woche beginnt das Trainingslager in Südtirol © SID

Löw hatte das Amt 2006 als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Der 58-Jährige hatte seinen Vertrag im Mai um zwei Jahre bis 2022 verlängert.