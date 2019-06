Medien: Londoner Gericht verurteilt Ajax-Hooligans zu 20 Wochen Gefängnis

Amsterdam (SID) - Vier Fußball-Hooligans aus Amsterdam hat ein Gericht in London zu 20 Wochen Gefängnis verurteilt. Das Quartett hatte, zum Teil vermummt, Ende April in London vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam an gewalttätigen Ausschreitungen gegen Anhänger der Spurs teilgenommen.

Einige Ajax-Fans fielen in London gewalttätig auf © SID

Sie hatten mit Glasflaschen, Ziegelsteinen und anderen Gegenständen geworfen. Dabei wurden drei Polizeibeamte von den vier randalierenden Ajax-Problemfans verletzt. Das berichtet die niederländische Tageszeitung De Volkskrant. Sechs Jahre Stadionverbot verhängte das Gericht zusätzlich gegen das Quartett.