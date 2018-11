Medien: Martin Schmidt als neuer Benfica-Coach im Gespräch

Lissabon (SID) - Der ehemalige Mainzer und Wolfsburger Bundesliga-Coach Martin Schmidt (51) wird laut der Zeitung Record als neuer Trainer des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon gehandelt. Noch-Trainer Rui Vitoria steht beim Traditionsklub nach der 1:5-Pleite am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Bayern München in der Kritik.

Martin Schmidt trainierte zuletzt den VfL Wolfsburg © SID

Im Februar dieses Jahres war es zum Abschied des Schweizers Schmidt beim VfL Wolfsburg gekommen.