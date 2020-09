Medien: Mick Schumacher vor erstem Formel-1-Trainingseinsatz

Köln (SID) - Mick Schumacher steht offenbar unmittelbar vor seinem Trainingsdebüt in der Formel 1. Wie RTL und ntv berichten, soll der Formel-2-Titelanwärter am Freitag im freien Training zum Großen Preis der Toskana in Mugello (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) ins Cockpit von Haas oder Alfa Romeo steigen.

Schumacher belegte im Qualifying von Spa Platz sechs © SID

Der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher gehört seit 2019 zur Nachwuchsakademie von Ferrari. Für die Scuderia und auch für den Motorkunden Alfa bestritt er im Vorjahr bereits Testfahrten in Bahrain. Auch Haas erhält Komponenten von Ferrari.

Zuletzt hatte Alfa-Teamchef Frederic Vasseur angedeutet, dass Schumacher in diesem Jahr einen Trainingseinsatz erhalten könnte. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto äußerte sich jüngst positiv über Schumachers Entwicklung.