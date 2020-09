Medien: Milan zeigt Interesse an Nastasic

Köln (SID) - Der 18-malige italienische Fußballmeister AC Mailand zeigt Interesse am Schalker Abwehrspieler und serbischen Nationalspieler Matija Nastasic (27). Das berichtet der Corriere dello Sport.

Milan mit Interesse an Schalker Nastasic © SID

Die Rossoneri erhoffen sich für den Innenverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Die finanziell angeschlagenen Königsblauen wollen den Profi, der seit 2015 in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, dagegen lieber sofort verkaufen. Nastasic hatte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A bei der AC Florenz gespielt.