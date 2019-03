Medien: Münchens Assistent McIlvane soll in Salzburg für Jackson-Nachfolge aufgebaut werden

München (SID) - Beim deutschen Eishockey-Meister Red Bull München ist zur nächsten Saison offenbar eine zukunftsweisende Veränderung im Trainerstab zu erwarten. Nach Informationen des Münchner Merkur soll Assistenzcoach Matt McIlvane (33) beim konzerninternen Bruderklub Red Bull Salzburg den Chefposten übernehmen und dort als Nachfolger von Münchens Headcoach Don Jackson (62) aufgebaut werden.

Es gebe das "klar definierte Ziel der Rückkehr", schreibt die Zeitung zu dieser geplanten Personalrochade. In "zwei, drei Jahren" solle McIlvane, der 2018 als Assistent von Ex-Bundestrainer Marco Sturm auch großen Anteil am Olympia-Silbercoup in Südkorea hatte, die Position von Jackson übernehmen. Die Münchner wollten den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Der Amerikaner McIlvane verantwortet in München unter anderem das Unterzahlspiel und war kurzzeitig auch als Sturm-Nachfolger ein Thema. Bundestrainer wurde dann der Finne Toni Söderholm (40), der auch aus dem Münchner Dunstkreis kam und dem Vernehmen nach zunächst der erste Anwärter war, um für die Jackson-Nachfolge aufgebaut zu werden.

Neben Ex-Nationalspieler Philip Gogulla (31), der schon länger als feststehender Münchner Zugang im Sommer gehandelt wird, wird nun auch über dessen Reihenkollege bei der Düsseldorfer EG, den Kanadier Jaedan Descheneau, als mögliche Neuerwerbung des Titelverteidigers spekuliert. Justin Shugg, Ryan Button und Tobias Eder (wohl zur Düsseldorfer EG) gelten als potenzielle Münchener Abgänge.