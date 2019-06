Medien: NBA-Profis Wagner und Bonga von den Lakers nach Washington

Los Angeles (SID) - Die deutschen Basketball-Profis Moritz Wagner und Isaac Bonga wechseln wohl innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Los Angeles Lakers zu den Washington Wizards. Dies berichtet der in der Regel ausgezeichnet informierte Transfer-Experte Adrian Wojnarowski vom TV-Sender ESPN.

Wagner feiert sein Debüt in der NBA © SID

Der Trade ist Folge des Wechsels von Superstar Anthony Davis von den New Orleans Pelicans zu den Lakers. Das Team aus L.A. wäre durch das Geschäft, in dem auch Jemerrio Jones zu den Wizards geschickt wird, dank der allerdings nicht allzu großen Gehaltseinsparungen durch den Weggang der drei jungen Ergänzungsspieler in der Lage, einen weiteren Topstar neben LeBron James und Davis zu finanzieren. Gehandelt wird unter anderem Kyrie Irving von den Boston Celtics.

Wagner (22) und Bonga (19) haben in der abgelaufenen Saison in der NBA debütiert. Wagner kam in seinem Rookie-Jahr für die enttäuschenden Lakers auf 40 Spiele und durchschnittlich 4,7 Punkte, Bonga steuerte in 22 Einsätze im Schnitt 0,9 Zähler bei.