Medien: NBA favorisiert Disney World als Austragungsort für Saisonfortsetzung

Los Angeles (SID) - Die Pläne zur Saison-Fortsetzung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nehmen angeblich konkretere Formen an. Wie das Portal The Athletic berichtet, soll die restliche Saison in Disney World ausgetragen werden. Bereits zuletzt war immer wieder über eine Fortsetzung der Spielzeit an einem oder mehreren neutralen Spielorten spekuliert worden. Der Freizeitpark in Orlando würde sich damit gegen die ebenfalls als Austragungsort gehandelten Locations in Las Vegas und Houston durchsetzen.

Die NBA könnte in Disney World spielen © SID

Nach Informationen des US-Fernsehsenders ESPN soll der Restart noch "vor Ende Juli" erfolgen. Dies soll in den nächsten ein bis drei Wochen verkündet werden. Nach Informationen des Senders werden deshalb auch alle Teams bis zum 1. Juni Anweisungen erhalten, wie mit den aus den USA abgereisten Spielern zu verfahren ist. Viele ausländische Profis wie Mavericks-Star Luca Doncic waren während der Coronapause in ihr Heimatland gereist und können derzeit aufgrund der geltenden Einreisebestimmungen nicht in die USA zurückkehren.

Disney World soll bei den NBA-Verantwortlichen in der Favoritenrolle sein, weil das Gelände des Freizeitparks mit seiner gesamten Infrastruktur, den Hotels und den möglichen Dienstleistungen die "attraktivste" aller Locations sei, so The Athletic. Sportreporter Keith Smith, der zuvor knapp 20 Jahre in Disney World gearbeitet hatte, berichtet wegen der wohl bevorstehenden Unterbringung der NBA-Teams bereits von Renovierungsarbeiten in den Hotels der Anlage.

Die aktuelle Spielzeit pausiert wegen der Coronakrise seit dem 11. März. Über das Format bei einer Saisonfortsetzung wurde noch nicht entschieden. Laut ESPN könnte es beispielsweise Play-offs mit mehr als den üblichen 16 Teams geben.