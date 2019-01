Medien: Naldo vor Wechsel nach Monaco

Gelsenkirchen (SID) - Der brasilianische Innenverteidiger Naldo steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zur AS Monaco. Das berichten der Reviersport und der TV-Sender Sky Sport. Demnach hat der 36-Jährige den Medizincheck beim französischen Ligue-1-Klub bereits absolviert. Noch ist der Transfer aber nicht offiziell.

Verlor seinen Stammplatz auf Schalke: Naldo © SID

Naldo war 2016 vom VfL Wolfsburg nach Schalke gewechselt und hatte 2017/18 starke Leistungen gezeigt. Erst Mitte Oktober verlängerte der erfahrene Bundesliga-Profi seinen Vertrag in Gelsenkirchen vorzeitig bis 2020, obwohl er seinen Stammplatz verloren hatte. In der aktuellen Saison kam der Abwehrspieler nur auf sieben Einsätze in der Liga.

In der vergangenen Spielzeit hatte der langjährige Bremer beim legendären 4:4 bei Borussia Dortmund für den Ausgleich in der Nachspielzeit gesorgt und sich zum Derby-Helden gemacht. Es war die größte Aufholjagd in der Bundesliga-Geschichte.