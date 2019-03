Medien: Österreichischer Radprofi gesteht Blutdoping

Innsbruck (SID) - Der Doping-Skandal rund um die Nordische Ski-WM in Seefeld weitet sich offenbar auf den Radsport aus. Wie mehrere österreichische Medien am Sonntag übereinstimmend berichteten, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen einen 31 Jahre alten Tiroler Radprofi bestätigt. Dieser soll in einem Verhör ein umfassendes Blutdoping-Geständnis abgegeben haben.

Emrich sieht olympischen Sport in einer Krise © SID

Im Rahmen der "Operation Aderlass" sind bislang die fünf Skilangläufer Max Hauke und Dominik Baldauf aus Österreich, Andreas Veerpalu und Karel Tammjärv aus Estland sowie Alexei Poltoranin aus Kasachstan aufgeflogen.

Weitere Enthüllungen sind nicht unwahrscheinlich. Bei Razzien in Erfurt stellten Beamte rund 40 Blutbeutel und eine Zentrifuge sicher. Die Blutbeutel müssen nun den jeweiligen Personen zugeordnet werden.