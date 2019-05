Medien: Oilers mit Interesse am Kölner Tiffels

Edmonton (SID) - Superstar Leon Draisaitl bekommt bei den Edmonton Oilers in der NHL möglicherweise Verstärkung aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie das Edmonton Journal berichtet, ist der Klub am 24 Jahre alten Nationalspieler und Draisaitl-Kumpel Frederik Tiffels von den Kölner Haien interessiert. Bei der WM in der Slowakei agierte der Außenstürmer häufiger zusammen mit Draisaitl in einer Sturmreihe.

Frederik Tiffels könnte bald in die NHL wechseln © SID

Bei den Haien spielten sie einst schon im Bambini-Alter zusammen. Der Vertrag von Tiffels in Köln hat allerdings noch eine Laufzeit bis 2021. 2015 war der pfeilschnelle Angreifer von den Pittsburgh Penguins gedraftet worden, kam allerdings nur zu Einsätzen im Farmteam.