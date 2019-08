Medien: Perisic-Leihe von Inter zu den Bayern vor Abschluss

Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München steht laut Medienberichten aus Italien unmittelbar vor der Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Ivan Perisic von Inter Mailand. Wie die Gazzetta dello Sport am Samstag berichtete, sollen sich beide Klubs über eine Leihe inklusive Kaufoption geeinigt haben.

Perisic verzichtet auf Reise zu Inter-Testspiel © SID

Der ehemalige Dortmunder und Wolfsburger soll mit dem Wechsel einverstanden sein und verzichtete deshalb auf eine Reise zu einem Inter-Testspiel nach Valencia.

Die Bayern sollen für den 30 Jahre alten Vize-Weltmeister eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro bezahlen, ein feste Verpflichtung würde den Münchnern 25 Millionen Euro kosten. Flügelspieler Perisic, der mit dem BVB 2011/12 deutscher Meister wurde, besitzt bei den Italienern noch einen Vertrag bis 2022.

In den vergangenen Wochen hatten die Bayern an einem Transfer von Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City gearbeitet. Der 23-Jährige zog sich allerdings am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen den FC Liverpool (5:4 im Elfmeterschießen) eine Verletzung am Kreuzband zu und wird wohl mehrere Monate ausfallen. Damit steht ein großes Fragezeichen hinter dem Transfer Sanes an die Isar.