Medien: Polizeieinsätze gegen Doping bei Nordischer Ski-WM

Seefeld in Tirol (SID) - Nach Informationen des MDR und der ARD-Dopingredaktion laufen seit Mittwochvormittag im österreichischen Ski-WM-Ort Seefeld und auch in deutschen Orten Polizeieinsätze gegen das organisierte Doping. Dabei soll es um den Verdacht von Doping-Praktiken rund um die WM gehen. Das österreichische Bundeskriminalamt koordiniert demnach die Einsätze.

In Seefeld laufen Einsätze gegen oragnisiertes Doping © SID

Ein Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamts wollte die Berichte auf SID-Anfrage nicht kommentieren. Es werde jedoch im Laufe des Tages eine Pressemitteilung geben. Die Maßnahmen basieren offenbar auf Erkenntnissen, die Ermittlungen im Anschluss an die ARD-Dokumentation über den österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr gebracht haben.

Nach Angaben der österreichischen Kronen-Zeitung habe es auch im Quartier der Skilangläufer des Gastgeberlandes einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes teilte dem SID mit, dass das DSV-Team in Seefeld "keinen Sachstand habe und keine Auswirkungen" spüre.

Die ARD-Dopingredaktion meldete, dass in Erfurt ein Einsatz in der Praxis eines Sportmediziners laufe, an dem Zollbeamte beteiligt seien. Der Arzt habe Verbindungen in den Hochleistungssport, auch in den Nordischen Skisport.