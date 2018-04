Medien: Razzia in Zentrale des Biathlon-Weltverbandes

Salzburg (SID) - Österreichische Ermittler haben Medienberichten zufolge am Dienstag die Zentrale des Biathlon-Weltverbandes IBU in Salzburg durchsucht. Der Grund für die Razzia wurde dabei zunächst nicht bekannt, spekuliert wurde über einen Doping-Zusammenhang. Möglich ist allerdings auch eine Durchsuchung im Zusammenhang mit Razzien bei diversen Firmen, die mit den Rechten zur Übertragung von Sportveranstaltungen zu tun haben. Diese hatten Ermittler der Europäischen Union (EU) am Dienstag durchgeführt.

Razzia in der Zentrale des Biathlon-Weltverbandes IBU © SID

Auf SID-Anfrage verwies die IBU auf eine Pressemitteilung, die noch am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Die zuständige zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftssachen und Korruption in Wien wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.

Die IBU war in der Vergangenheit immer wieder für ihre vermeintlich zu lasche Vorgehensweise im Anti-Doping-Kampf kritisiert worden. So boykottierten zahlreiche Nationen zuletzt beispielsweise das Weltcup-Finale, das die IBU trotz des russischen Dopingskandals im sibirischen Tjumen steigen ließ.