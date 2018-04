Medien: Ribery verlängert in München um ein Jahr

München (SID) - Publikumsliebling Franck Ribery geht beim FC Bayern wohl in seine zwölfte Saison. Einem Bericht des kicker zufolge wird der 35-Jährige seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister bis 2019 verlängern.

Seit 2007 bei Bayern München: Franck Ribery (r.) © SID

Es sei "kein Mitleidsvertrag", heißt es dort. Die Klubbosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß trauten Ribery vielmehr zu, weiter auf höchstem Niveau zu spielen. Dass Ribery angesichts der jüngeren Konkurrenz auf dem Flügel mit Kingsley Coman (21) und Serge Gnabry (22) möglicherweise auf weniger Einsätze kommen werde, habe er akzeptiert.

Für den Franzosen habe es Anfragen aus China, Katar und der Türkei gegeben. Ribery, der 2007 für 30 Millionen Euro von Olympique Marseille an die Isar gewechselt war, hat bislang 247 Bundesliga-Spiele für die Bayern bestritten (80 Tore), in der Champions League lief er 78-mal auf (17 Tore).

Was aus Riberys kongenialem Flügelpartner Arjen Robben wird, ist offen. Der 34-Jährige, seit 2009 in München, hofft ebenfalls auf eine Weiterbeschäftigung. Rummenigge hatte bereits betont, dass "nicht viel" gegen eine Ausdehnung des ebenfalls auslaufenden Vertrages des Niederländers spreche. Robben hatte weitere Gespräche in den nächsten Tagen angekündigt.