Medien: Ronaldo soll am Samstag für Bayern-Spiel geschont werden

Madrid (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid wird vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München in Watte gepackt. Wie mehrere spanischen Medien am Freitag berichten, wird der portugiesische Europameister am Wochenende in der Meisterschaft geschont und kann sich das Ligaspiel am Samstagabend gegen CD Leganes entspannt auf der Tribüne ansehen.

Ronaldo soll gegen Leganes auf der Tribüne sitzen © SID

Real-Trainer Zinedine Zidane erhofft sich von dieser Maßnahme, dass sein 33 Jahre alter Torjäger im Rückspiel gegen die Bayern am kommenden Dienstag wieder topfit ist. Beim 2:1-Erfolg des Titelverteidigers am Mittwoch in München war Ronaldo erstmals wieder leer ausgegangen, nachdem er bei seinen vorherigen elf Auftritten in der Königsklasse jeweils getroffen hatte.

Zidane, der mit den Königlichen als Tabellendritter in der Meisterschaft nichts mehr ausrichten kann, plant angeblich, außer Ronaldo gegen Leganes auch weitere Stammspieler für das Bayern-Match zu schonen.